Una mujer decidió terminar la relación sentimental que mantenía con un ciudadano venezolano a inicios de marzo, sin imaginar que iniciaría una pesadilla. Ahora ella denuncia que recibe amenazas de muerte y que incluso él ha llegado hasta su trabajo en Miraflores para tratar de agredirla.

“A raíz de eso yo empecé a recibir amenazas de muerte, hostigamiento, acoso, para retomar la relación”, indicó la agraviada a América Noticias. “Tengo miedo todos los días, me mudé de domicilio incluso”, añadió.

De acuerdo al citado medio, el sujeto identificado como Manuel Antonio Gamboa Díaz llegó hasta la calle Mariano Melgar, en Miraflores, donde intentó ingresar al local donde trabaja su expareja. Además de amenazarla con un cuchillo.

“Te voy a matar a ti, tu vas a ver maldita, vas a ver lo que te va a pasar. Tu no sabes lo que es meterse con un venezolano. Bueno, tu has visto como la hemos quemado”, se oye en un audio de Antonio Gamboa. “No vas a poder ni ir a trabajar porque gracias a Dios me compré mi moto”, le dice a su expareja.

A raíz de las constantes amenazas, la agraviada tuvo que adoptar medidas para evitar al ciudadano venezolano. “He tenido que cambiar mi ruta de trabajo para poder despistarlo, para que no me encuentre. El señor es un peligro para mi vida”, comentó la denunciante, quien reveló que las amenazas se intensificaron a raíz que su familia intervino para ayudarla.

“Cuando mis hermanos tomaron la iniciativa de defenderme y enfrentarlo a él, hizo que él tome más represalias”, señaló.

Según el citado medio, agentes de la Policía Nacional intervinieron a Manuel Antonio Gamboa y lo trasladaron a la comisaría del sector, donde permanece detenido preliminarmente por 48 horas.