Molisalud negó tener un vínculo laboral con el conductor de televisión, Andrés Hurtado, quien aseguró ser trabajador de dicho centro médico, durante la audiencia de control de identidad realizada tras su detención torno a las pesquisas que se le siguen por los presuntos delitos de tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos.

Como se sabe Andrés Hurtado fue detenido el último 19 de setiembre en una clínica de San Borja. Al día siguiente pasó por una audiencia de control de identidad en la Prefectura de Lima, y tras ser interrogado, no supo responder sobre su domicilio, trabajo y otros.

Ante el juez Juan Carlos Checkley, el excómico no recordó su número de celular aduciendo tener trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH); e indicó que desconoce exactamente los montos mensuales que recibe por su trabajo.

Además, no declaró la dirección de su vivienda y aseguró que tiene un nuevo trabajo. El conductor de Tv. indicó que tiene vínculo laboral con el centro médico Molisalud; pero esto fue desmentido a través de un comunicado.

“Ante las versiones propaladas por el señor Andrés Hurtado que trabajaría en nuestra representada, señalamos: la referida persona jamás ha mantenido, ni mantiene, contrato laboral con nosotros”, se lee en el comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook.

Quinto de primaria

Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, señaló al juez que padece de trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), lo cual afectó seriamente su rendimiento escolar.

“Si pudiera mandarme un médico porque yo tengo TDH, por eso tengo quinto de primaria, los niños con TDH no pueden estudiar. Yo, desde el colegio, tengo todo rojo, nunca he tenido un azul. No sé el número (de su teléfono celular), tengo que explicarle”, refirió.

