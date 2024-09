Josetty Hurtado rompió su silencio tras la situación que atraviesa su padre Andrés Hurtado, quien fue detenido por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

La influencer dejó en claro que su hermana Génesis y ella están al tanto de lo que sucede con ‘Chibolín’, sin embargo, tienen que continuar con sus actividades.

“ Queremos informarles que estamos al tanto de la situación, pero debemos seguir adelante con nuestras actividades y compromisos. Agradecemos de corazón todo el apoyo y cariño de nuestros seguidores ”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.

Josetty Hurtado habla tras detención de su padre

Andrés Hurtado revela que tiene TDAH: “En todo mi colegio tengo puro rojo, no he tenido nunca azul”

Durante el control de identidad de Andrés Hurtado, el juez Juan Carlos Checkley le preguntó a ‘Chibolín’ si le puede brindar el número de su celular. No obstante, Hurtado respondió que padece de TDAH (trastorno de déficit de atención con hiperactividad).

“Señor juez, permítame decirle que, si pudiera mandarme un médico, yo tengo TDAH, por eso tengo quinto de primaria. Los niños que tienen TDAH no pueden estudiar, por eso desde niño en todo mi colegio tengo puro rojo, no he tenido nunca azul”, expresó Hurtado.

Ante la insistencia del juez sobre el número de su celular, añadió que sí tenía uno, pero que no recordaba el número: “No sé el número”, añadió.

¿Qué es TDAH?

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es una afección crónica que afecta a niños y, a menudo, continúa en la etapa adulta. Esto incluye una combinación de problemas para mantener la atención, la hiperactividad y comportamiento impulsivo.

Te puede interesar