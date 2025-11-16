Desacato. Cientos de motociclistas de Lima y Callao vienen incumpliendo la disposición que les prohíbe llevar a un acompañante adulto durante sus diarios recorridos.

La medida, que entró en vigencia medianoche del pasado 8 de noviembre, es quebrantada con total libertad, debido a la muy poca o incluso inexistente fiscalización de la Policía.

La situación se registra a cualquier hora del día, en avenidas como la Javier Prado, Canadá, La Marina, Salaverry, Brasil, Arequipa, entre otras vías de alto tránsito.

“Sé que hay una restricción, pero esta es la forma que tengo para movilizarme. Mi esposo y yo compramos esta moto justamente para esto: para transportarnos a nuestros trabajos”, comentó la pasajera de una motocicleta, en San Borja.

Detalles. Como se sabe, la norma habla de una prohibición de acompañantes mayores de edad, sin especificar si esta se aplica solo para el caso de hombres.

Según el dispositivo legal que declara la prohibición, no hay una sanción para los motorizados que trasladen a un pasajero. Sin embargo, si la conducta es detectada, los agentes del orden tienen la potestad para obligar al acompañante de bajar de la unidad, para que el motociclista siga su camino solo.

No obstante, la medida cae en un sinsentido si se tiene en cuenta que los motociclistas pueden recoger a sus pasajeros unas cuadras más allá de dónde fueron intervenidos, y continuar sus recorridos con normalidad, afirmó la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú.

En este marco, el gremio de motorizados cuestionó la idoneidad de la medida, implementada para combatir los crímenes ejecutados desde una moto.

De otro lado, los motociclistas dejaron de lado al chaleco reglamentario con placa de rodaje, disposición obligatoria solo si es exigida en la norma que declara el estado de emergencia en una ciudad.

Fiscalizan

La norma señala que la Policía, con el respaldo de las Fuerzas Armadas y los serenos, fiscalizarán que solo una persona viaje en la moto.