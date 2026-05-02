El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que realizó un operativo en los alrededores del penal de Huaral, donde fueron retiradas cinco estaciones clandestinas de telecomunicaciones. La intervención forma parte de las acciones impulsadas por el Estado para frenar el uso ilegal de equipos que podrían ser utilizados en actividades delictivas.

El operativo se ejecutó en coordinación con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Según detalló la entidad, el objetivo fue reforzar la seguridad en la zona y garantizar que el uso del espectro radioeléctrico se realice dentro del marco legal.

El ministerio indicó que estas acciones también buscan evitar que este tipo de infraestructura vuelva a instalarse en zonas cercanas a establecimientos penitenciarios. Para ello, anunció que mantendrá labores de vigilancia y coordinación con otras instituciones.

☝️ #MTC desmonta cinco estaciones ilegales de telecomunicaciones en las inmediaciones del penal de Huaral. 📡



📢 Mediante un operativo articulado se busca neutralizar redes clandestinas que facilitan la delincuencia y garantizar el uso legal del espectro radioeléctrico.



🗞️ Más… pic.twitter.com/N4UjVFeGOe — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) April 30, 2026

Equipos fueron incautados

Durante la intervención, personal de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Telecomunicaciones realizó inspecciones técnicas en el área. Como resultado, se encontraron antenas directivas orientadas hacia el establecimiento penitenciario.

Además, las autoridades decomisaron diversos equipos que permitían el funcionamiento de estas conexiones ilegales. Entre ellos figuran routers, switches, hubs y sistemas eléctricos utilizados para mantener operativos estos servicios no autorizados.

El MTC advirtió que este tipo de instalaciones permiten establecer comunicaciones fuera de los canales regulados por el Estado. Asimismo, señaló que estas operaciones podrían estar relacionadas con actividades ilícitas.

Investigación en curso

La entidad recordó que este tipo de hechos está contemplado dentro de Ddelitos vinculados al uso ilegal del espectro radioeléctrico. Asimismo, precisó que las investigaciones continuarán para determinar responsabilidades.

En lo que va del 2026, el sector informó que ha ejecutado 27 operativos similares en distintas regiones del país. Estas acciones forman parte de su estrategia para enfrentar actividades clandestinas vinculadas a la inseguridad ciudadana.

Finalmente, el MTC exhortó a la ciudadanía a reportar instalaciones sospechosas para facilitar nuevas intervenciones. La entidad reafirmó que continuará trabajando con otras autoridades para impedir que estas redes vuelvan a operar.