El Gobierno peruano, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), dispuso la prohibición del tránsito de vehículos de transporte de pasajeros en el tramo de la Panamericana Norte conocido como el Serpentín de Pasamayo.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 031-2025-MTC/18, publicada este domingo 21 de diciembre en el Diario Oficial El Peruano, y tiene como finalidad prevenir despistes y accidentes de tránsito en esta peligrosa vía.

Suspensión del tránsito durante todo el 2026

De acuerdo con el Informe N.º 1743-2025-MTC/18.01 de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial, la Ruta Nacional PE-1NA presenta una sola calzada bidireccional, radios de giro reducidos, pendientes pronunciadas y alta exposición a fenómenos geodinámicos, factores que incrementan el riesgo de siniestros viales.

Estas características contravienen el Reglamento de Jerarquización Vial, que permite declarar vías de acceso restringido cuando representan peligro para los usuarios. En ese contexto, el MTC ordenó la suspensión del tránsito de vehículos de pasajeros durante todo el año 2026, sujeta a evaluaciones permanentes y a eventuales mejoras de la infraestructura vial.

¿Qué vehículos no podrán circular?

La resolución establece las siguientes disposiciones:

Vehículos restringidos: Categorías M2 y M3 , destinados al transporte de personas.

Categorías , destinados al transporte de personas. Horario de restricción: Las 24 horas del día.

Las 24 horas del día. Vigencia: Desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027 .

Desde el . Tramo restringido: Todo el Serpentín de Pasamayo, desde el km 44 (sur a norte) y el km 75 (norte a sur) de la Carretera Panamericana Norte.

Los vehículos M2 corresponden a unidades con más de ocho asientos (sin contar el del conductor) y peso bruto vehicular de hasta cinco toneladas. Los M3 superan ese peso bruto vehicular.

Control policial y señalización obligatoria

La norma dispone que la Policía Nacional del Perú, en coordinación con la SUTRAN, implemente puntos de control para garantizar el cumplimiento de la restricción.

Asimismo, el MTC deberá colocar la señalización correspondiente en el tramo restringido. La resolución precisa que esta disposición será aplicada también por los gobiernos regionales y provinciales, conforme a sus competencias.

El documento lleva la firma de Víctor Adrián Arroyo Tocto, director general de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del MTC.