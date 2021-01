Una madre de familia permanece en los exteriores del Hospital del Niño de Breña a la espera de la información de salud de su pequeña hija, a quien operaron hace unos días. La mujer se mostró preocupada pues los médicos no le han dado información actualizada de bebé, denunció.

“Dejé a mi niña por fiebre y por diarrea. Me dijeron los médicos que le iban a poner suero y que se iba a mejorar y me iría a mi casa. Pero no mejoraba, tenía fiebre, le dieron panadol y al ver que la bebé no resiste al panadol, le dieron otras gotas que no sé qué eran”, contó en un primer momento.

“A raíz de eso mi bebé se decayó, la llevaron a traumashock, le pusieron unas cosas en el pecho, bastante. Después de eso, mi bebé empezó a reaccionar de nuevo y ya no me dejaron quedarme dentro”, explicó la madre muy angustiada.



Mujer denuncia no saber sobre salud de su bebé en Hospital del Niño: “La operaron sin saber qué tenía”

Operación

Además dijo que su hija fue operada, pero que los médicos no sabían qué tenía exactamente. Cada día le dicen que tiene algo diferente, señaló.

“Estaba en coma a raíz de la operación, la operaron sin saber qué tenía, dijeron que tenía una infección general pero no sabían por qué estaba así. Los médicos me ignoran, un día me dicen que tiene una enfermedad. Ahora me dicen que tiene hepatitis, pero mi niña no vino así en mi hospital”, contó muy preocupada.