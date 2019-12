Una madre de familia denunció que su hijo de 2 años no recibió la atención oportuna cuando sufrió un accidente en la estación Caja de Agua del Metro de Lima en San Juan de Lurigancho.

En diálogo con el noticiero Buenos Días Perú, Paula Baldeón indicó que una mano de su pequeño había quedado atrapada en las escaleras eléctricas del lugar, y dijo que no recibió el auxilio requerido.

“Cuando sentí que lloró, vi que su mano se había atrapado en la escalera eléctrica. Nadie nos auxiliaba, ni la policía. Todos se miraban asustados, no reaccionaban porque ni ellos mismos sabían si había un tópico. Yo pedía un médico. No había un médico, había una señora que me dijo que era la encargada”, sostuvo.

La mujer señaló que no había personal para atender la emergencia y que el niño recién fue trasladado al hospital Guillermo Almenara luego de 40 minutos.

Además, cuestionó que le pidieran que llene un formulario de atención, en momentos que afrontaba una severa situación.

“Vinieron todos los chalecos amarillos en ese espacio que es bien reducido. Decían, ‘señora llene ese formulario de atención’. Yo les decía que atención me estás dando”, expresó. Se conoció que el menor se recupera en ese nosocomio.