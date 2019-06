Mujer es agredida por expareja y ahora teme por su vida (VIDEO)

Síguenos en Facebook

María Carrera Machuca, quien se gana la vida como vendedora ambulante, interpuso una nueva denuncia contra César Augusto Yovera, expareja y padre de sus dos hijos en la comisaría Villa de Chorrillos. Fue acompañada por una vecina debido a que apenas podía caminar.

La mujer manifestó que el padre de sus hijos ya tiene otra pareja, pero no es la primera vez que la agrede.

"Él ya tiene otra pareja, con otro hijito pero conmigo tiene dos (criaturas). No es la primera vez el año pasado 12 de junio igual sucedió", comentó María a América TV.

La discusión se habría producido en la calle cuando ella le había pedido a su expareja que colabore con los gastos de sus hijos. Los transeúntes intervinieron para detener la golpiza de César Yovera hacia María Carrera.

"Simplemente porque le pedí algo para mi hijo, me dijo 'vamos a dos cuadras porque no tengo sencillo', tonta, le creí y resultó golpeándome, me dijo que no va a parar hasta verme muerta", confesó Carrera Machuca.

Un familiar tiene a cargo a sus hijos debido a su precario estado de salud. El examen médico legista determinó que fuese inmediatamente internada en un hospital.

"Quiero pedirle a la mujer que se haga justicia porque yo no puedo estar así", pidió la agredida.