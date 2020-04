Un grupo de peruanos repatriados de Inglaterra que venía cumpliendo con el aislamiento obligatorio en un hotel de Miraflores fue evacuado en ambulancias en medio de la crisis a consecuencia del coronavirus.

América Noticias tuvo acceso al video en el que se observa a varias personas ingresando en vehículos de salud en los exteriores del hotel Colón durante la noche del último lunes.

La mujer quien grabó las imágenes aseguró que las personas trasladadas dieron positivo a la prueba del COVID-19.

“Cuando llamé a (recepción) para decir si estaba infectada, me dijeron usted no. A usted no le pasa nada... pero de otros cuartos sí están infectados”, mencionó.

En ese sentido, la señora indicó que las peruanos instalados de forma obligatoria en ese hospedaje se encuentran asustados de contagiarse del coronavirus.

“Estamos muy asustados... por favor sáquenos de acá”, expresó.

En este hotel de la cuadra 6 de la avenida Colón cumplen su aislamiento obligatorio dos grupos de compatriotas, uno procedente de Inglaterra y otro de Brasil que arribó el Perú el 25 de marzo.

Este último finaliza su cuarentena el jueves, no obstante demandan a las autoridades dejarlos salir este martes ante el temor de que puedan contraer el virus dentro de las instalaciones donde se vienen hospedando.