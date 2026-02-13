A través de un comunicado en redes sociales, la Municipalidad de Barranco informó a la opinión pública que el Puente de Los Suspiros estará abierto al público hasta el domingo 15 de febrero del presente año.

El municipio invitó a los vecinos y visitantes de otros distritos a pasar el Día del Amor y la Amistad (14 de febrero) en este atractivo turístico más representativo de Barranco.

“Vivir esta experiencia especial, tomarse una fotografía y participar en las actividades programadas en el tradicional Festival del Puente de Los Suspiros, que se desarrollará desde las 6:00 p.m. el 14 de febrero, día del amor y la amistad”, se lee en el comunicado.

Cabe mencionar que este emblemático puente cumplirá 150 años este 14 de febrero, por lo que la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, anunció su cierre de 180 días (seis meses), para hacer trabajos que priorizan la conservación de la estructura original de madera del puente, incorporando refuerzos técnicos que permitan incrementar su seguridad y durabilidad.