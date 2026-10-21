Frente al riesgo de lluvias asociadas al fenómeno El Niño, la Municipalidad de La Molina elaboró un plan preventivo que cuenta con la aprobación del Cenepred. El documento identifica los eventos meteorológicos que podrían generar mayores afectaciones en el distrito.

Sergio Najar, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de La Molina, indicó a RPP que el plan contempla dos amenazas principales para el distrito: los sismos de gran magnitud y los flujos de detritos. Estos últimos pueden originarse por las lluvias intensas y el arrastre de agua, barro y otros materiales.

El funcionario explicó que el estudio identificó sectores de alto riesgo en los que viven alrededor de 12 000 personas y se ubican 14 instituciones educativas. No obstante, aclaró que estar dentro de estas zonas no significa que todos sus habitantes y establecimientos sufran daños.

El funcionario recordó que, durante las lluvias provocadas por el ciclón Yaku en 2023, se identificaron nueve puntos específicos de atención, ubicados en zonas de lomas, praderas, colinas y parte de La Planicie. Estos sectores también están considerados críticos ante posibles precipitaciones intensas.

“El agua se comenzó a absorber por la tierra. Después comenzó a fluir el agua y posteriormente fluyó con barro y se afectaron algunas vías principales del distrito. Es más, se desplegó a la brigada del Ejército para que apoyara al distrito para que juntos pudiéramos rehabilitar la zona”, sostuvo.

Con el objetivo de preparar a los vecinos ante estos posibles escenarios, la municipalidad desarrolla charlas informativas desde antes de mediados de año, en coordinación con la Gerencia de Participación Vecinal.

Najar señaló que, entre las medidas preventivas, se recomienda a los vecinos instalar sistemas de drenaje en los techos de sus viviendas. Explicó que muchas edificaciones en Lima tienen techos planos, lo que favorece la acumulación de agua durante las lluvias.

El especialista aconsejó, además, instalar mecanismos para filtrar los residuos sólidos que arrastre el agua antes de que llegue a los desagües de las viviendas. Con estas medidas se busca prevenir la acumulación de agua en los techos y minimizar los inconvenientes que las precipitaciones puedan ocasionar tanto en los inmuebles como en las calles.

Además, señaló que la Municipalidad de La Molina ha identificado más de 60 espacios que podrían acondicionarse como albergues temporales para las personas que eventualmente resulten afectadas por una emergencia.

“Se viene trabajando esto de manera constante y no solamente es identificar la zona; se hace un trabajo de campo donde se envía especialistas, principalmente ingenieros civiles o arquitectos, para poder diseñar el albergue”, señaló.