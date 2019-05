Municipalidad de Lima evita que Lamsac suba otra vez precio de los peajes

Síguenos en Facebook

Mientras la obra vial Línea Amarilla (Lamsac) se encontraba en el ojo de la tormenta y hasta en la mira del Ministerio Público, el consorcio que la administra, Lamsac, preparaba un incremento de los peajes a lo largo de su trayecto.

Así lo reveló el propio alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien aseguró que interpuso una medida cautelar en el Poder Judicial (PJ) para evitar dicho incremento, la que fue concedida el último lunes.

“Hace tres semanas, creo, hubo una reunión con el gerente de Línea Amarilla, que me decía que ellos pretendían subir el peaje porque el contrato así se los permitía. Yo les dije que, en un momento en que estamos, justamente, entrando a esta turbulencia, no me parecía pertinente. Sin perjuicio de eso, nosotros dijimos: ‘Vamos a hacer las acciones legales de cautela del caso’, y hemos obtenido la medida cautelar para que esto no suba”, relató.

En diálogo con RPP, el burgomaestre capitalino agregó que la comuna ha suscrito contratos “desbalanceados”, con cláusulas exorbitantemente favorables a las empresas concesionarias, en proyectos viales que antes de su ejecución no obtuvieron el necesario visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Ningún alcalde le ha puesto coto a esto. Lo que yo he hecho es poner esto sobre la mesa, traer las cosas al redil para que en esa situación comencemos un proceso de renegociación”, puntualizó.

Más críticas

Pese a acciones como esta, Muñoz siguió ayer como blanco de cuestionamientos. Su excontendor electoral Manuel Velarde, por ejemplo, acusó al burgomaestre por intentar delegar al Consejo Metropolitano la decisión de no permitir “peajes manchados con la corrupción”, como él los llamó.

“Lo que hemos visto ayer es una lavada más de manos del alcalde Muñoz respecto a un problema que es sustancial para nuestra ciudad: la injusticia que se ha cometido con el pago de estos peajes por parte de muchos limeños. Lo que hemos visto ayer es una lavada de manos, donde además ha primado la indecisión”, dijo en radio Exitosa.

Velarde añadió que el intento de efectuar una sesión de Concejo reservada buscaba evitar que se evidencie la falta de una verdadera solución.