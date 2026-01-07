La Municipalidad de Lima dio inicio a una serie de operativos en las piscinas del Cercado de Lima para comprobar si están en condiciones de ser utilizadas por el público durante el verano.

Una de las primeras inspecciones se llevó a cabo en el condominio Parque Central, donde los fiscalizadores verificaron los niveles de cloro y el estado de conservación de las instalaciones.

Isabel Ayala, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Lima, declaró a Canal N que estas medidas son preventivas y buscan evitar enfermedades dermatológicas y oculares.

“Es importante que las piscinas cuenten con el nivel adecuado de cloro, entre 0.4 y 1.4 partes por millón. Si no se cumple este estándar, se emite un acta de observación y se hace seguimiento antes de autorizar su uso”, manifestó.

Durante la inspección en el condominio Parque Central, se constató que la piscina aún se encuentra en mantenimiento, ya que el cloro recién aplicado no alcanza el nivel mínimo exigido, según señaló el inspector técnico.

La administración informó que la piscina abrirá la próxima semana, una vez que se hayan subsanado las observaciones señaladas.

Una vez comprobado que se cumplen todos los requisitos sanitarios, la Municipalidad de Lima colocará un sello visible con un código QR que certificará la piscina como saludable; de lo contrario, se ordenará el cierre temporal del establecimiento.

Ayala enfatizó que las piscinas, incluidas las de condominios privados, están obligadas a respetar la normativa municipal y podrían recibir sanciones en caso de no corregir las observaciones señaladas.

Recomendó a los vecinos asegurarse de que la piscina cuente con el sello de “Piscina Saludable” antes de ingresar, sobre todo para proteger a los niños y a las personas más vulnerables.

Además de verificar los niveles de cloro, se toma una muestra para análisis microbiológico, cuyos resultados se conocerán en uno o dos días. La Municipalidad continuará realizando inspecciones sorpresivas en colegios, hoteles y otros espacios con piscinas en funcionamiento dentro del Cercado de Lima.

Entre las enfermedades más comunes reportadas en años anteriores se encuentran la dermatitis, las infecciones por hongos y la conjuntivitis.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud (Minsa), que difunden la lista vigente de piscinas y playas habilitadas para el público.