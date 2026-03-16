La Municipalidad Metropolitana de Lima activó este lunes una investigación formal a través de su Procuraduría Pública para esclarecer el origen y las circunstancias de un desembolso irregular realizado por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE). La institución habría transferido más de cuatro millones de soles a un empresario por trabajos de empedrado en el centro histórico de la ciudad que, según las evidencias iniciales, no habrían sido ejecutados por él.

El caso salió a la luz luego de que el programa periodístico Punto Final difundiera un reportaje en el que se detallaban las condiciones bajo las cuales se produjo el pago al empresario Miller Stalin León Dioses, de 30 años. El informe reveló que el dinero fue entregado pese a que Emape reconoció la ausencia de un contrato, una orden de servicio o cualquier requerimiento oficial vinculado a ese proveedor.

Según el reportaje, León Dioses reclamaba el cobro de 5 millones 143 mil soles en total por el empedrado de las cuadras 2, 3, 4 y 5 del jirón Lampa, trabajos que supuestamente habrían sido realizados por personal de su empresa en el año 2022. A pesar de las irregularidades detectadas en la documentación, Emape procedió a desembolsar 4 millones 114 mil soles a favor del empresario.

La Municipalidad de Lima emitió un comunicado oficial en el que fijó su postura frente al escándalo y anticipó las medidas que adoptará dependiendo de los resultados de la investigación. El documento estableció con claridad las consecuencias que enfrentarán tanto los funcionarios activos como los exservidores que resulten involucrados en el caso.

En dicho pronunciamiento, la MML precisó que de encontrarse irregularidades de funcionarios en ejercicio, estos serán separados de manera inmediata de la institución y que en el caso de encontrar responsabilidades en exfuncionarios se actuará de acuerdo a ley.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/w83uPCBAT6 — Municipalidad de Lima (@MuniLima) March 16, 2026

El municipio también aclaró que los hechos investigados ocurrieron durante la gestión del exalcalde Jorge Muñoz, distanciándose así de cualquier responsabilidad directa de la actual administración. No obstante, el alcalde Renzo Reggiardo ordenó a Emape revisar todos los contratos que presenten irregularidades.

“Pese a que los hechos descritos están referidos a actos ejecutados en el 2022, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ha dispuesto una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades, encargándosele a la Procuraduría Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima que efectúe las denuncias correspondientes contra los funcionarios que resulten responsables y los terceros que habrían efectuado los presuntos actos ilícitos”, puede leerse en el comunicado.