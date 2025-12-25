Durante la noche del 24 de diciembre y la madrugada de Navidad, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atendió 45 emergencias en Lima y Callao, según el reporte de la central 116 emitido por el comandante Leónidas Telenta, director de Imagen Institucional. Los despliegues incluyeron desde incendios y fugas de gas hasta accidentes de tránsito y emergencias médicas, en un contexto de alta demanda por las celebraciones navideñas.​

De acuerdo con el balance preliminar, entre la Nochebuena y las primeras horas del 25 se registraron 45 atenciones en la capital y el Callao, lo que da cuenta de la intensa labor de los bomberos en esta fecha. El panorama incluyó incendios de distinta magnitud, fugas de gas domésticas, choques vehiculares y traslados por complicaciones de salud.​

Pese al volumen de emergencias, Telenta destacó que no se reportaron fallecidos a causa de incendios en esta jurisdicción durante el periodo analizado. Sin embargo, advirtió que la cifra podría variar a medida que se incorporen los reportes procedentes de otras regiones del país.​

Incendio en San Juan de Lurigancho

Uno de los casos más graves fue un incendio de grandes proporciones, clasificado como código 3, registrado en una fábrica del distrito de San Juan de Lurigancho. El siniestro demandó la intervención de varias compañías de bomberos y movilizó un importante número de unidades debido a la magnitud del fuego y al riesgo de propagación.​

El comandante indicó que las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación, aunque no se descarta que el uso de pirotecnia haya tenido un rol detonante. La confirmación de lo ocurrido quedará en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar el origen exacto del siniestro.​

Advierten riesgos de pirotécnia y globos de Cantoya

El comandante insistió en el llamado a evitar el uso de pirotécnicos durante las fiestas. Recordó que estos productos no solo provocan quemaduras, mutilaciones y problemas respiratorios, sino que también generan incendios y afectan a mascotas, que sufren estrés y desorientación por el ruido.​

En esa misma línea, advirtió sobre el uso de globos de Cantoya, a los que calificó como otro elemento de alto riesgo. Trajo a la memoria un caso ocurrido años atrás en el Cercado de Lima, cuando uno de estos globos encendidos provocó un incendio que alcanzó varias galerías comerciales, con graves consecuencias materiales.​

Denuncian llamadas falsas

A pesar de un ligero descenso asociado a sanciones más severas, la central 116 continúa recibiendo llamadas falsas que distraen recursos y generan retrasos en la atención de emergencias reales. Telenta precisó que una parte importante de estas comunicaciones es realizada por menores de edad, en ocasiones alentados o tolerados por adultos.​

El vocero pidió a la ciudadanía reflexionar sobre el impacto de estas acciones, recordando que cada unidad que se moviliza a raíz de una broma deja de acudir a una situación donde podría haber vidas en peligro. “Con la vida no se juega”, enfatizó, al instar a las familias a supervisar el uso responsable del teléfono por parte de los niños y adolescentes.​