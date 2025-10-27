Un gimnasio ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres fue atacado a balazos por segunda vez en menos de 15 días, en lo que se presume sería un nuevo caso de extorsión.

El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo 26 de octubre, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada del establecimiento, ubicado en una transitada avenida del distrito. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que los atacantes descendieron del vehículo y abrieron fuego contra el segundo y tercer piso del local.

Segundo atentado en menos de 15 días

El primer ataque ocurrió el 15 de octubre, cuando un explosivo fue dejado en los exteriores del mismo gimnasio, causando daños materiales y alarma entre los vecinos. Tras ese hecho, el local había reforzado sus medidas de seguridad, exigiendo a los clientes retirarse cascos, gorros y bufandas antes de ingresar, con el fin de facilitar su identificación en las cámaras internas.

A pesar de esas medidas, los delincuentes volvieron a actuar con violencia. Por fortuna, no había personal ni clientes dentro del gimnasio durante el tiroteo, por lo que no se registraron heridos.

El propietario del establecimiento declaró sentirse atemorizado y amenazado, señalando que ha recibido advertencias previas de presuntos extorsionadores que exigen dinero a cambio de “protección”.

Vecinos viven con miedo ante ola de ataques

Los residentes de la zona han expresado su preocupación por el aumento de hechos violentos en el distrito, especialmente por los ataques con armas y explosivos.

“Ya no nos sentimos seguros ni en nuestras casas. Aquí los delincuentes hacen lo que quieren”, comentó una vecina que prefirió mantener su identidad en reserva por miedo a represalias.

De acuerdo con los reportes, un condominio cercano también fue blanco de un ataque con explosivos, presuntamente perpetrado por el mismo grupo delictivo.

Pese a la presencia policial en las calles, muchos vecinos evitan declarar o colaborar por temor a posibles represalias.

Investigación policial en curso

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha iniciado una investigación y dispuso un monitoreo especial de motocicletas en la zona para identificar a los responsables del atentado.

Las autoridades no descartan que este caso esté relacionado con bandas dedicadas a la extorsión que operan en Lima Norte. Asimismo, la División de Investigación Criminal (Dirincri) evalúa los videos de las cámaras de seguridad para rastrear la ruta de escape de los atacantes.

Datos clave

Lugar: San Martín de Porres, Lima

San Martín de Porres, Lima Fecha del ataque: madrugada del 26 de octubre de 2025

madrugada del 26 de octubre de 2025 Hecho anterior: atentado con explosivos el 15 de octubre

atentado con explosivos el 15 de octubre Víctimas: sin heridos

sin heridos Posible móvil: extorsión

extorsión Estado del caso: investigación en curso

investigación en curso Autoridad a cargo: Policía Nacional del Perú – Dirincri

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurrió en el gimnasio de San Martín de Porres?

Dos sujetos en moto dispararon contra el local durante la madrugada. Es el segundo ataque en menos de 15 días.

¿Hubo heridos?

No. El gimnasio estaba vacío al momento del ataque.

¿Por qué se cree que fue un ataque extorsivo?

El dueño del local denunció haber recibido amenazas previas y exigencias de pago por parte de delincuentes.

¿Qué medidas ha tomado la Policía?

La PNP investiga el caso y monitorea las motos que circulan por la zona.

¿Qué dicen los vecinos?

Denuncian una ola de violencia en el distrito y piden mayor presencia policial.