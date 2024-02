Paolo Guerrero: ‘Doña Peta’ revela que extorsionadores pidieron pago de “siete cifras” y le enviaron foto de su familia.

Petronila González Ganoza, madre de Paolo Guerrero, reveló detalles de los mensajes extorsivos que recibe desde que se dio a conocer que su hijo firmó contrato con el club Universidad César Vallejo.

‘Doña Peta’ decidió declarar en el programa ‘Ocurre Ahora’ de ATV, que las organizaciones criminales continúan con sus amenazas por WhatsApp, y expresa que el último mensaje que recibio por parte de estos delincuentes fue este viernes.

La progenitora del ‘Depredador’ señaló que le enviaron una foto de sus hermanos, de Paolo Guerrero y de su nieta, asimismo, le pidieron el pago ‘de siete cifras’ a cambio de no atentar contra sus vidas.

“Por eso decidí entrar con todo porque con ella (la hija de Paolo) no se van a meter, yo soy bien fuerte, le quieren hacer daño a mi hijo cuando él le ha dado bastantes triunfos al Perú”, sostuvo ‘Doña Peta’.

Además, asegura que ella fue quien le pidió a Guerrero no viajar a Trujillo debido al temor de que le pueda pasar algo.

“Él no se ha arrepentido (de jugar en César Vallejo), yo le pedí como madre que no venga porque sería fatal que a mi hijo le pase algo, porque a mí me mandan (los mensajes) para que yo le diga”.

“Cómo va a ir si no tiene las garantías suficientes para que vaya a Trujillo. Nosotros no somos malos con nadie”, añadió.

En cuanto a lo manifestado por Paolo Guerrero, sobre terminar con su carrera en caso no logre desvincularse del cuadro trujillano, Doña Peta afirmó que eso no sucederá.

“Con la carrera de mi hijo no van a terminar. El señor Acuña es político y no querrá que la selección no vaya al mundial, mi hijo tiene que jugar por la selección”, expresó.

Posteriormente, aseguró que no desea que las personas “duden de mi palabra porque no me gusta mentir, yo digo las cosas como son”.