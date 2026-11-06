La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) presentó el plan operativo para la vigilia de oración que el papa León XIV sostendrá con jóvenes y universitarios el jueves 12 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Estadio Nacional de Lima.

El encuentro contará con un amplio despliegue de seguridad, transporte público y rutas de acceso peatonal.

Durante la presentación, el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández, anunció el refuerzo de los corredores Azul y Morado, así como de los servicios C y Expreso 1 del Metropolitano .

Además, se dispondrán buses adicionales en la estación Estadio Nacional para facilitar el traslado de los asistentes.

También habrá unidades de transporte público convencional en las avenidas Paseo de la República, Isabel La Católica y Bausate y Meza, con el objetivo de facilitar el retorno de los fieles hacia distritos como Ate, Miraflores, Santiago de Surco y Villa El Salvador.

Por su parte, Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, informó que los cinco eventos programados en el Cercado de Lima por la visita papal cuentan con expedientes técnicos y recibirán sus respectivas autorizaciones tras verificar las medidas de seguridad.

En tanto, el representante del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Miguel Ángel Vegas, destacó que el encuentro contribuirá a fortalecer la fe y la unión entre los peruanos.

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