La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que este miércoles 11 de noviembre el Circuito Mágico del Agua rendirá un homenaje especial al papa León XIV, con una proyección audiovisual dedicada a su trayectoria religiosa y a su vínculo con el Perú. La actividad se realizará en la Fuente de la Fantasía, ubicada en el Parque de la Reserva, en el Cercado de Lima.

La iniciativa, organizada a través del Servicio de Parques de Lima (Serpar), forma parte de las actividades de bienvenida al pontífice, cuya visita apostólica al país se desarrollará del 11 al 16 de noviembre.

Según informó la entidad municipal, el espectáculo combinará imágenes de la vida del papa, momentos de su labor pastoral en territorio peruano y mensajes relacionados con la unión, la fe y la esperanza.

¿A qué hora será el homenaje al papa León XIV en el Circuito Mágico del Agua?

El espectáculo audiovisual dedicado al pontífice se presentará antes de cada una de las tres funciones habituales del show multimedia de la Fuente de la Fantasía.

Horarios de las funciones - miércoles 11 de noviembre

Función 1: 7:15 p.m.

Función 2: 8:15 p.m.

Función 3: 9:10 p.m.

El homenaje se realizará como acto de apertura de cada función. La municipalidad no ha precisado una duración independiente para la proyección especial.

Los visitantes podrán observar la proyección sobre una pantalla formada por chorros de agua, que forma parte de la infraestructura del Circuito Mágico del Agua. Habitualmente, el recinto combina imágenes, música, luces y efectos hidráulicos.

¿Dónde será la proyección especial por la llegada del papa?

La actividad se desarrollará en la Fuente de la Fantasía del Circuito Mágico del Agua, dentro del Parque de la Reserva, ubicado en el Cercado de Lima, cerca del Estadio Nacional.

El recinto cuenta con 13 fuentes ornamentales y cibernéticas, entre ellas la Fuente de la Fantasía, que dispone de una estructura de aproximadamente 120 metros de largo y utiliza una pantalla de agua para mostrar imágenes acompañadas de música y luces.

El espectáculo está dirigido a familias limeñas, turistas nacionales y visitantes extranjeros que deseen participar en las actividades organizadas por la llegada de León XIV.

¿Cómo comprar entradas para el espectáculo del papa León XIV?

La Municipalidad de Lima informó que los asistentes podrán adquirir entradas en las boleterías del Parque de la Reserva y mediante los canales digitales oficiales del Circuito Mágico del Agua.

La tarifa general referencial de ingreso al parque es de S/ 5, según información turística publicada por Promperú y otras guías consultadas. Sin embargo, Serpar no anunció un precio especial para el homenaje, por lo que los visitantes deben comprobar la tarifa vigente al momento de comprar su entrada.

El horario habitual de atención al público es de 3:00 p. m. a 10:00 p. m. La organización recomienda revisar los canales oficiales antes de asistir, ya que las condiciones de ingreso pueden variar durante actividades especiales.

Homenaje destacará la historia de León XIV en el Perú

La proyección también recordará la relación del papa León XIV, nacido Robert Francis Prevost, con el Perú, donde desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa.

El pontífice realizó labores misioneras en Chulucanas y Trujillo y posteriormente ejerció como obispo de Chiclayo. En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización.

De acuerdo con la Municipalidad de Lima, el homenaje busca destacar esta vinculación mediante imágenes de su labor pastoral y mensajes dirigidos a los fieles.

La actividad coincidirá con la llegada del pontífice al país, prevista para la tarde de este miércoles, en el inicio de una visita que comprende actividades en Lima y otras regiones peruanas.