Los fieles que deseen participar en la misa que celebrará el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, podrán obtener entradas digitales gratuitas desde el jueves 5 de noviembre de 2026, a través de la plataforma Ticketmaster. Cada persona tendrá la posibilidad de solicitar hasta ocho boletos para asistir a la ceremonia religiosa.

El anuncio fue realizado por monseñor Guillermo Elías, obispo auxiliar de Lima, durante una conferencia de prensa organizada por el Arzobispado de Lima, en el marco de los preparativos para el viaje apostólico del sumo pontífice al Perú, previsto del 11 al 16 de noviembre.

¿Cómo conseguir entradas gratis para la misa del papa León XIV?

De acuerdo con lo informado por monseñor Guillermo Elías, las entradas para la celebración eucarística estarán disponibles para el público en general los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre, mediante la plataforma digital Ticketmaster.

“Las entradas digitales para inscribirse a la Santa Misa en la Base Aérea de Las Palmas estarán disponibles para el público en general los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Pueden adquirir hasta ocho entradas por persona”, precisó el representante del Arzobispado de Lima.

El obispo auxiliar enfatizó que el acceso no tendrá ningún costo, por lo que los asistentes no deberán pagar por los boletos.

Misa en Las Palmas reunirá a más de un millón de fieles

La celebración está programada para el lunes 16 de noviembre, a las 10:30 de la mañana, en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito limeño de Santiago de Surco.

“El día 16 de noviembre, a las 10:30 a.m., se realizará la misa en la Base Aérea de Las Palmas, que congregará a más de 1 millón de personas. Todas las entradas son gratuitas, no se cobra nada”, anunció monseñor Guillermo Elías.

La cifra mencionada corresponde a la estimación de asistentes comunicada por el representante eclesiástico. La ceremonia será una de las actividades finales del papa León XIV en territorio peruano, antes de su retorno a Roma.

¿Cuándo llegará el papa León XIV al Perú?

Según el itinerario oficial publicado por la Santa Sede, el papa León XIV llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre, a las 5:30 de la tarde, procedente de Buenos Aires, Argentina.

Su primera jornada incluirá la ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, una visita al presidente de la República y un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

El jueves 12 de noviembre tendrá reuniones con los obispos, sacerdotes y otras comunidades religiosas en el Centro Histórico de Lima. Por la tarde participará en una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental.

León XIV también visitará Chiclayo, Cusco y Pucallpa

El viernes 13 de noviembre, el pontífice viajará a Chiclayo, ciudad donde ejerció su ministerio como obispo. Allí celebrará una misa en las Pampas de Pimentel y participará en actividades pastorales.

El sábado 14 continuará su agenda en Lambayeque, con una visita a Santa Cruz de Succhabamba y encuentros religiosos en Chiclayo.

El domingo 15 se trasladará a Cusco, donde tendrá un encuentro con fieles en el parque arqueológico de Sacsayhuamán. Posteriormente viajará a Pucallpa, en Ucayali, para reunirse con representantes de los pueblos amazónicos y celebrar una misa.

Misa en Las Palmas marcará el cierre de la visita papal

El lunes 16 de noviembre, antes de la misa multitudinaria, León XIV visitará una casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, según el programa del Vaticano.

Luego se trasladará a la Base Aérea Las Palmas para celebrar la eucaristía a las 10:30 a.m. Su ceremonia de despedida está prevista para la 1:15 p.m. y su salida hacia Roma para la 1:45 p.m.

El retorno del pontífice a Italia está programado para el martes 17 de noviembre, con lo que concluirá su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú.