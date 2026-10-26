Un muro perimétrico de aproximadamente 50 metros de longitud se desplomó en el colegio José Carlos Mariátegui, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, en Lima. El incidente ocurrió la tarde del domingo 25 de octubre y dejó parte de las instalaciones del centro educativo expuestas, lo que generó preocupación entre los padres de familia por la seguridad de los estudiantes, docentes y trabajadores, según detalló Exitosa Noticias.

El derrumbe dejó ladrillos y otros materiales de construcción sobre la vía pública, además de un amplio acceso abierto hacia el interior de la institución. Los familiares temen que personas ajenas al plantel puedan ingresar y sustraer equipos utilizados durante las actividades escolares.

Padres de familia advierten riesgo de nuevos derrumbes

Vicky Gómez, madre de familia y representante de la comunidad educativa del colegio José Carlos Mariátegui, denunció que otras secciones del cerco perimétrico presentan inclinaciones y podrían desplomarse hacia la calle, poniendo en peligro tanto a los escolares como a los transeúntes.

La representante cuestionó que las solicitudes para reconstruir la infraestructura no hayan tenido una respuesta que permita solucionar los problemas del establecimiento.

“Pedimos que las autoridades tomen cartas en el asunto”, manifestó Gómez en declaraciones a Exitosa Noticias, al señalar que los padres han presentado reiterados pedidos para que se intervenga el colegio.

La madre de familia indicó que el desplome ocurrió aproximadamente a las 2:30 p.m. del domingo. Otros reportes periodísticos situaron el incidente alrededor de las 2:00 pm.

Padres y profesores protegieron las instalaciones del colegio

Tras la caída del muro, los padres de familia y personal del plantel realizaron trabajos provisionales para cubrir parte del espacio que quedó abierto, ante la posibilidad de que personas desconocidas ingresaran al establecimiento.

“Hay paredes inclinadas y estuvimos ayudando al director hasta la noche”, declaró Vicky Gómez, quien expresó su preocupación por la seguridad de los equipos educativos, entre ellos computadoras portátiles y televisores.

Según explicó, efectivos de la Policía Nacional del Perú y agentes del serenazgo acudieron a resguardar los exteriores de la institución. Los padres también colaboraron proporcionando refrigerios al personal encargado de la vigilancia.

Colegio tiene aproximadamente 55 años de antigüedad

De acuerdo con información difundida por Panamericana Televisión, el colegio José Carlos Mariátegui tiene aproximadamente 55 años de antigüedad y brinda servicios educativos en los niveles inicial, primaria y secundaria.

Los vecinos señalaron que anteriormente se había producido el colapso de otro tramo del cerco perimétrico. Aunque se ejecutaron reparaciones, sostienen que estas no solucionaron los problemas estructurales del establecimiento.

El director de la institución también manifestó su preocupación por el estado de la infraestructura y mencionó la antigüedad del plantel, la humedad y las intervenciones en la zona exterior como factores que deberán evaluarse para determinar las causas del derrumbe.

Solicitan reconstrucción del colegio José Carlos Mariátegui

Los padres de familia señalaron que el centro educativo se encuentra entre las instituciones pendientes de reconstrucción, pero indicaron que los trabajos estarían previstos recién para el año 2028.

Ante esta situación, solicitaron a las autoridades educativas realizar una inspección integral de la infraestructura, asegurar las áreas expuestas y evaluar los demás tramos del cerco perimétrico para prevenir nuevos accidentes.

El incidente ocurrió fuera del horario habitual de clases y, de acuerdo con los reportes disponibles, no se informó de estudiantes heridos.

La comunidad educativa espera que las autoridades adopten medidas para garantizar condiciones de seguridad antes de que se produzca otro desprendimiento que pueda afectar a escolares, trabajadores o vecinos de Villa El Salvador.