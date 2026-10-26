Un policía en situación de retiro y su hijo resultaron heridos de bala durante un ataque armado registrado la noche del domingo 25 de octubre en el Cercado de Lima. Las víctimas se desplazaban en una camioneta negra cuando fueron interceptadas y perseguidas por sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

El atentado ocurrió a la altura de la cuadra 11 del jirón Zorritos, cerca del cruce con la avenida Naciones Unidas. Tras el tiroteo, ambos heridos fueron auxiliados y trasladados a una clínica cercana, donde permanecen con pronóstico reservado, según informó América Noticias.

Cámaras registraron ataque a camioneta en Las Malvinas

De acuerdo con las imágenes de videovigilancia difundidas por el citado medio, la agresión comenzó en las inmediaciones de Las Malvinas, cuando la camioneta negra salía de un estacionamiento.

En las grabaciones se observa a un hombre vestido de negro acercarse al vehículo y disparar contra sus ocupantes. Posteriormente, los atacantes continuaron la persecución a bordo de una motocicleta.

Un reporte difundido por Panamericana Televisión también señala que dos sujetos en motocicleta dispararon reiteradamente contra el vehículo. Testigos consultados por ese medio relataron que algunas personas tuvieron que refugiarse en establecimientos cercanos para protegerse de los disparos.

Policía encontró más de 20 casquillos de bala

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar para acordonar la zona y realizar las diligencias de criminalística.

Según América Noticias, los peritos encontraron más de 20 casquillos de bala en la escena del ataque. Además, se identificaron cuatro impactos de proyectil en la puerta del copiloto de la camioneta.

Los indicios recogidos permitirán reconstruir la secuencia de la agresión, establecer las posiciones desde las que se realizaron los disparos y determinar la ruta seguida por los responsables.

La Policía también recopila testimonios de personas que presenciaron la balacera y de comerciantes de los alrededores.

Investigan posible caso de extorsión contra las víctimas

Una de las hipótesis que evalúan los investigadores es que el atentado podría estar relacionado con un presunto caso de extorsión. Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado el móvil del ataque.

Los agentes buscan determinar si el policía en retiro o su hijo habían recibido amenazas antes de la agresión y si los responsables realizaron algún seguimiento previo a la camioneta.

Las diligencias incluyen el análisis de las imágenes de seguridad y la identificación del sujeto vestido de negro que aparece disparando contra el vehículo.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas por este caso.

Vecinos denuncian cámaras de seguridad inoperativas

Tras la balacera, residentes de la zona expresaron su preocupación por el funcionamiento de los sistemas de videovigilancia instalados cerca del jirón Zorritos.

Según los testimonios recogidos por América Noticias, varias cámaras públicas se encontrarían inoperativas, lo que podría dificultar la identificación de los responsables y su ruta de escape.

Ante esta situación, los investigadores también recurren a registros de cámaras privadas ubicadas en comercios, estacionamientos y otros establecimientos de Las Malvinas.

Policía en retiro y su hijo permanecen hospitalizados

Los dos heridos fueron trasladados a un establecimiento médico tras la persecución. De acuerdo con el reporte periodístico, el personal de salud mantiene reservado el pronóstico de ambos pacientes.

Hasta la mañana del lunes 26 de octubre no se habían difundido sus identidades ni un informe médico detallado sobre la gravedad de las lesiones.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del atentado e identificar a los responsables de los disparos.