La imparable violencia volvió a golpear al transporte público, con total libertad, y ante la aparente ausencia de las autoridades de Gobierno.

Esta vez, sujeto desconocidos balearon un bus de la empresa Lipetsa, conocida como ‘El Triángulo’, cuando se encontraba en pleno recorrido y llena de pasajeros, en San Juan de Miraflores.

El ataque fue perpetrado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, al promediar las 9:30 p.m. del último sábado, en la cuadra 11 de la avenida Los Héroes, en el referido distrito.

Los atacantes interceptaron la unidad y abrieron fuego contra el chofer, desatando momentos de pánico entre los pasajeros.

La víctima fue identificada como David Castro, de 42 años, quien fue trasladado al Hospital María Auxiliadora. Al cierre de esta edición, su pronóstico era reservado.

Ninguno de los pasajeros resultó herido durante la criminal balacera, deslizaron los agentes de la Policía.

Atentados

Las circunstancias del ataque y el número de disparos deberán ser esclarecidos durante las diligencias policiales.

Antecedentes

El nuevo atentado revive el temor entre los trabajadores de Lipetsa, que ya habían sufrido un golpe mortal a inicios de octubre.

La noche del viernes 2, Juan Burgos Imán, conductor de la compañía, fue asesinado a balazos mientras esperaba pasajeros cerca del puente peatonal Las Brisas, en la antigua Panamericana Sur, en Villa El Salvador.

Según se informó, el atacante descendió de una motocicleta, disparó contra el trabajador y escapó con un cómplice.

Tras aquel crimen, los conductores paralizaron sus labores en señal de protesta y preocupación por su seguridad.

El ataque del sábado vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los transportistas frente a la violencia armada.

Aunque los antecedentes alimentan la sospecha de extorsión y cobro de cupos, no se ha confirmado oficialmente que ese sea el móvil del último atentado. La Policía deberá identificar a los responsables y establecer si existe una conexión entre ambos casos.

El reciente ataque ocurrió en pleno estado de emergencia en Lima y Callao, una medida que será extendida, por otros 60 días, a partir del próximo 28 de octubre, según Decreto Supremo Nº 142-2026-PCM.