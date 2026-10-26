La presidenta Keiko Fujimori felicitó al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección en Brasil y saludó al pueblo de ese país por la jornada electoral.

El pronunciamiento fue difundido a través de su cuenta oficial en la red social X, tras conocerse el resultado de la segunda vuelta presidencial celebrada este domingo.

“Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática”, escribió la jefa de Estado en su mensaje.

Asimismo, Fujimori destacó la relación bilateral entre Perú y Brasil, y expresó su voluntad de fortalecer los vínculos entre ambos países. “Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos” , señaló.

Con este resultado, Lula da Silva asumirá un cuarto mandato presidencial el próximo 5 de enero en Brasilia.

Se trata, de un hecho inédito en la historia política brasileña, pues ningún presidente había sido elegido en cuatro ocasiones distintas.

Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva @lulaoficial por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática. Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 26, 2026

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