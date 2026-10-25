Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó este domingo ampliar el horario de votación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país, aunque al mismo tiempo empezó el recuento en los sistemas oficiales de las autoridades electorales, informaron fuentes oficiales.

La decisión fue tomada por el magistrado Cristiano Zanin, a petición de la campaña del presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, que pidió una extensión de dos horas ante los “incidentes” registrados en el transporte de electores en diversas ciudades del país.

Cerca de 160 millones de brasileños estaban hoy llamados a las urnas para elegir a su próximo jefe de Estado, entre Lula y el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro.

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