La Basílica de María Auxiliadora, situada en la avenida Brasil, será uno de los puntos del recorrido del papa León XIV por Lima. Frente al templo, el sumo pontífice realizará un cambio de vehículo: dejará una unidad cerrada para subir al papamóvil y continuar su trayecto mientras saluda a los fieles.

El padre Daniel Coronel, párroco salesiano, señaló en Canal N que la comunidad religiosa viene organizando una recepción para acompañar la visita del sumo pontífice, pese al poco tiempo que tuvieron para coordinar los preparativos. Como parte de las actividades, se instalarán un palco y una pantalla gigante para que los asistentes puedan seguir el recorrido del Santo Padre.

Además, la imagen de María Auxiliadora será trasladada por la entrada principal de la basílica hasta un espacio ubicado frente al templo, cerca de la avenida Brasil. Su resguardo estará a cargo de estudiantes de los colegios de las Hijas de María Auxiliadora y de los Salesianos, quienes asumirán esta labor desde el mediodía.

Asimismo, Coronel precisó que, de acuerdo con las disposiciones comunicadas por la Policía, se restringirá el acceso al área donde el papa León XIV realizará el cambio de vehículo.

El ingreso a este sector estará reservado para personas que cuenten con acreditación mediante fotocheck, como miembros de la familia salesiana, sacerdotes, exalumnos responsables del resguardo de la imagen religiosa y algunos fieles autorizados. Por otro lado, el público en general podrá permanecer en los alrededores del templo y en el carril opuesto de la avenida Brasil, donde no se han establecido las mismas restricciones.

El párroco recomendó a los fieles tener en cuenta estas disposiciones al momento de acudir para presenciar el recorrido del papa León XIV. En ese sentido, durante el reporte se mencionó el óvalo Bolognesi como uno de los puntos de referencia cercanos a la zona.

El sacerdote manifestó su entusiasmo por el regreso del papa León XIV al Perú y recordó la trayectoria pastoral que desarrolló en el país, particularmente en las ciudades de Trujillo, Chulucanas y Chiclayo.

“Él nos conoce muy bien”, señaló Coronel, quien expresó su esperanza de que la visita del papa León XIV permita transmitir un mensaje de aliento y esperanza a la población frente a las dificultades sociales, políticas y económicas que atraviesa el país.

También resaltó que el Santo Padre conoce las dificultades que ha enfrentado la población peruana, entre ellas la pandemia y las inundaciones. Por ese motivo, consideró que su mensaje invitará a los ciudadanos a no perder la esperanza y a colocar a Jesús en el centro de sus vidas.