El papa León XIV exhortó este miércoles a abordar los “sucesos del pasado” en el Perú con “justicia y sensibilidad”. Al respecto, remarcó que detrás de los documentos y procedimientos administrativos existen personas que esperan respuestas concretas.

“Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad, dejando espacio para que crezca la concordia y las diferencias puedan afrontarse con respeto. La vida democrática implica reconoce que nadie posee todas las respuestas y que las diferencias no impiden compartir una preocupación sincera por el bien del país”, manifestó el pontífice en su primer discurso en el Gran Teatro Nacional.

El pontífice sostuvo también que el ejercicio de la democracia exige aceptar que ninguna persona tiene todas las respuestas. En esa línea, afirmó que las distintas opiniones “no impiden compartir una preocupación sincera”.

“Quisiera alentar a todos a cultivar la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro, cualidades que sostienen la confianza entre las personas y dan solidez a la vida de las instituciones”, agregó.

El santo padre también destacó la importancia de valores que, según indicó, no pueden sustituirse con el crecimiento económico. Entre ellos mencionó “la paz de conciencia, la certeza de ser amado y la libertad de buscar la verdad y orientar conforme a ella la propia vida”.

Asimismo, León XIV exhortó a las autoridades a facilitar el acceso a los servicios de salud y promover la medicina preventiva. En ese contexto, recordó la importancia de brindar atención a quienes trabajan cuidando a los demás: “Quienes dedican sus fuerzas a cuidar de otros necesitan también encontrar quien cuide de ellos”.

Papa León XIV en Perú: “Puedo decirles con profunda gratitud que regreso también a mi patria”

El papa León XIV manifestó su alegría por regresar al Perú durante el primer discurso de su visita apostólica, pronunciado la noche de este miércoles en el Gran Teatro Nacional. El encuentro contó con la participación de la presidenta Keiko Fujimori, diversas autoridades y exmandatarios.

El Sumo Pontífice destacó que regresar al Perú, nación donde desarrolló gran parte de su trayectoria pastoral y obtuvo la nacionalidad, “tiene un significado muy especial” para él. Según expresó, el país tuvo un papel importante en su formación y en el camino que lo llevó a convertirse en sucesor de Pedro.

“Por eso puedo decirles con profunda gratitud que regreso también a mi patria”, expresó.

En su intervención, el papa León XIV resaltó el significado que tiene para él volver al Perú, país donde compartió durante décadas la vida de sus habitantes y desarrolló gran parte de su labor pastoral. El pontífice recordó sus años de cercanía con las familias peruanas y afirmó: “Mi historia con el Perú comenzó mucho antes de que el Señor me confiara la Diócesis de Chiclayo”.

Asimismo, evocó las experiencias que marcaron su trayectoria en el país y expresó: “Muchos me abrieron las puertas de sus casas, compartieron conmigo su mesa —y, por supuesto, algún buen ceviche— y me hicieron sentir uno de los suyos”.

El santo padre también recordó que obtuvo la nacionalidad peruana en 2015, un hecho que consolidó el vínculo que había construido con el país. “Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes”, manifestó ante los aplausos de los asistentes.

Además, señaló que regresa al Perú en su condición de máxima autoridad de la Iglesia católica: “Regreso como Sucesor de Pedro, llamado a servir a la Iglesia universal”.

Posteriormente, el papa León XIV también dedicó un mensaje a los jóvenes, en particular a aquellos que buscan incorporarse al mercado laboral o se preparan para asumir nuevos retos. En su discurso, expresó su deseo de que puedan encontrar oportunidades para desarrollar sus capacidades.

“Trabajemos para que puedan desarrollar sus talentos y ponerlos generosamente al servicio de los demás, especialmente de los más necesitados”, manifestó el sumo pontífice.