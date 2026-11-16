El papa León XIV protagonizó un divertido momento durante su encuentro con los fieles congregados en los exteriores de la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, cuando una falla en el micrófono interrumpió su saludo desde el balcón.

Ante las dificultades con el equipo de sonido, el sumo pontífice decidió comprobar si su voz llegaba hasta los asistentes reunidos en la avenida Salaverry. Fue entonces cuando sorprendió al público con una particular prueba de audio: “Uno, dos, ¡treees!”, pronunciando la última palabra de manera prolongada.

El gesto espontáneo provocó risas, aplausos y expresiones de entusiasmo entre los presentes. La escena fue registrada en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

🎙️ Ni una jornada maratoniana con tres vuelos le quita la energía a León XIV De vuelta en Lima, el papa ha salido al balcón de la nunciatura y, tras un fallo de sonido y un «¡Un, dos, treees!» para probar el micro «Qué hermoso es ser discípulo misionero» 👏 https://t.co/OD71dXFxMp — ROME REPORTS (@romereportsesp) November 16, 2026

Papa León XIV agradeció el cariño de los peruanos

Tras solucionar el inconveniente técnico, el pontífice continuó con su mensaje y agradeció a los fieles por acompañarlo durante su visita apostólica al Perú.

Durante su intervención, León XIV destacó la importancia de mantenerse unidos en la fe e impartió una bendición especial para los enfermos, los adultos mayores y los jóvenes.

El episodio ocurrió durante su saludo nocturno del domingo 15 de noviembre, en las últimas actividades de su visita a Lima.