La tradicional arenga chalaca se escuchó tres veces durante la despedida del papa León XIV en el Callao. El sumo pontífice sorprendió a los asistentes al pronunciar el conocido “¡Chim Pum, Callao!”, lo que generó algarabía entre los presentes.

El gesto se produjo durante su visita a la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde también recibió las llaves de la ciudad y una camiseta del club Sport Boys.

“Es una alegría muy grande encontrarme de nuevo en el Callao con ustedes”, expresó el pontífice, quien fue administrador apostólico de la Diócesis del primer puerto.

Tras recibir las distinciones de la autoridad edil, León XIV continuó con su agenda rumbo a la Base Aérea Las Palmas, donde tenía previsto participar en la última actividad de su visita al Perú: una misa.