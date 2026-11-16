El papa León XIV destacó el trabajo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y calificó el hogar que administran en el Callao como un espacio de protección para las personas mayores.

“Esta casa del Callao es como un oasis de dignidad y de esperanza para los ancianos”, expresó.

Luego continuó con: “Como ustedes saben, la palabra oasis refiere a un lugar en el desierto donde es posible encontrar vegetación, agua y descanso. Así son las obras de caridad que ayudan a los más desprotegidos”.

El sumo pontífice llegó este lunes a la Casa de Acogida para reunirse con los adultos mayores residentes y saludar a las religiosas encargadas de su cuidado.

Su ingreso estuvo acompañado de abrazos y muestras de afecto de la congregación y de los fieles que lo esperaban en los exteriores.

Durante su mensaje, explicó que un oasis es un lugar en el desierto donde se puede encontrar vegetación, agua y descanso. Comparó esa imagen con las obras de caridad que ayudan a las personas más desprotegidas.