En el tercer día del paro indefinido llevado a cabo por transportistas de carga pesada, alrededor de 200 vehículos, entre camiones y tráiler, permanecen varados en el sector de la variante de Pasamayo, a la altura del kilómetro 37 de la Panamericana Norte.

Según el noticiero Latina, la restricción de tránsito solo se aplica para las unidades de carga pesada, y que los vehículos particulares, buses de transporte interprovincial y ambulancias sí están circulando por la vía con normalidad.

Los manifestantes explicaron, tras este incremento ya no se les hace factible el transporte de carga porque el costo del flete también subiría.

“El malestar es que todavía nosotros que no nos escuchan lo que estamos pidiendo sobre el costo excesivo costo de combustible, el peaje y el impuesto selectivo porque con eso no podemos trabajar, todo es gasto, o sea trabajamos prácticamente para nada. La incomodidad es que el Estado no nos escucha ”, señaló uno de los protestantes.

“Queremos una solución ya. Estamos haciendo un reclamo tranquilo y pacífico. Que el presidente Pedro Castillo nos escuche. La vía está libre para buses y carros particulares. Simplemente estamos acatando el paro el transporte de carga”, agregó.

Transportistas de carga pesada piden al Gobierno que intervenga para reducir costo del petróleo y sus derivados. En Piura, La Libertad, Junín, Ayacucho, Cusco y otras regiones se acata el paro.

¿Cuál es el motivo del paro de transportistas de carga?

El paro de transportistas de carga pesada se anunció días atrás debido al alza del combustible. Los transportistas solicitan una mesa de diálogo con representantes del Gobierno central a fin de llegar a un acuerdo, el cual derive en una negociación con las empresas para la reducción del costo del petróleo y derivados.

¿Qué piden los transportistas de carga?

Una solución ante el aumento del precio del combustible por parte de las empresas proveedoras.

Piden eliminar la competencia desleal que les hacen los transportistas extranjeros y direccionar la reserva de carga para los gremios nacionales.

También piden que la tabla de valores referenciales sea declarada de tarifa mínima obligatoria.

La eliminación del impuesto selectivo al consumo (ISC) de los combustibles para los transportistas nacionales.

Que se revise los contratos de concesión de carreteras y peaje.

En cuanto a fiscalización, exigen la reestructuración total de la Sutran y la revisión de la ley de municipalidades, entre otros.

