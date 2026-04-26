La película Coyote vs. Acme presentó su primer tráiler teaser y confirmó su estreno en cines para el 27 de agosto, marcando el regreso de uno de los personajes más icónicos del universo Looney Tunes.

La producción, que combina animación y live-action, plantea una premisa inédita dentro del universo clásico: el Wile E. Coyote decide demandar a la empresa Acme Corporation por los constantes fallos de sus productos.

Un elenco liderado por John Cena y Will Forte

La cinta es dirigida por Dave Green, conocido por su trabajo en Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, y cuenta con guion de James Gunn, reconocido por producciones como Guardians of the Galaxy y The Suicide Squad, junto a Samy Burch y Jeremy Slater.

El reparto principal incluye a:

John Cena

Will Forte

Lana Condor

Tone Bell

La historia mezcla la comedia física tradicional con elementos de sátira moderna, ofreciendo un enfoque que busca conectar tanto con nuevas generaciones como con seguidores históricos.

Un regreso inspirado en el legado clásico

La producción está basada en los personajes creados por Chuck Jones, figura clave en el desarrollo del universo Looney Tunes.

Según la información oficial, la película respeta el estilo original del Coyote y el Correcaminos, pero introduce elementos narrativos contemporáneos que exploran el mundo corporativo desde un enfoque humorístico.

El filme es producido por Warner Bros. Pictures Animation y Lin Pictures, consolidando una apuesta por revivir personajes clásicos para audiencias actuales.

Una propuesta familiar y multigeneracional

La película está diseñada para públicos de distintas edades, desde niños hasta adultos que crecieron viendo las clásicas persecuciones entre el Coyote y el Correcaminos.

La propuesta combina acción, humor visual y referencias culturales, lo que busca generar una experiencia compartida en familia.

Con una duración aproximada de 110 minutos, la cinta se presenta como una de las apuestas familiares más destacadas del calendario cinematográfico de 2026.