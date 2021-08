Durante su caminata rumbo a la reunión con el alcalde de Lima Jorge Muñoz, el presidente de la república Pedro Castillo estuvo cerca de un hecho polémico contra una reportera del canal del Estado, TV Perú.

Periodistas de diversos medios de comunicación abordaron al mandatario para que responda sobre la designación del nuevo canciller tras la renuncia de Héctor Béjar. Entre los comunicadores se hallaba una reportera de TV Perú, quien ubicó su micrófono cerca al jefe de Estado.

De inmediato, personal de seguridad del presidente se interpuso entre ambos, abrazó y retiró del lugar a la fuerza a la reportera, quien se quejó de inmediato ante el hecho.

“Oiga, no me haga eso, ¿qué pasa?”, se le oye decir durante la transmisión de Canal N. El hecho no había terminado, pues la periodista insistió en colocar el micrófono para oír las respuestas del mandatario.

El trabajador de seguridad estatal impidió nuevamente el cometido y fue ayudado por un agente de la Policía, quien alejó a la mujer de prensa del lugar.

La reunión entre Jorge Muñoz y Pedro Castillo giró en torno a la implementación de las rondas urbanas en la capital, lo cual quedó descartado por el burgomaestre. Asimismo, conversaron sobre el apoyo a las ollas comunes.

Gobierno pidió disculpas en redes

A través de la cuenta de Twitter de Presidencia se extendieron las disculpas con la reportera agredida durante un enlace con el presidente Pedro Castillo.

Lamentamos la situación que afectó a la reportera @TTipiani. Le ofrecemos las disculpas del caso. No es práctica del Gobierno este tipo de actos. Señalamos con firmeza que tomaremos las medidas respectivas para que hechos de tal naturaleza no vuelvan a ocurrir. — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 18, 2021