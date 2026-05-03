Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, fue trasladado a Lima desde el penal de Cantera, en Cañete, como parte del proceso para concretar su extradición a Argentina. El ciudadano peruano será entregado este lunes 4 de mayo a las autoridades de ese país, donde es investigado por su presunta participación en el asesinato de tres mujeres en Buenos Aires.

El investigado permanecía cumpliendo prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de Cañete. Tras su llegada a la capital, fue internado en un penal de máxima seguridad mientras se ultiman los procedimientos para su salida del país.

Alias ‘Pequeño J’ será trasladado a territorio argentino en una aeronave de la Fuerza Aérea de ese país. La medida forma parte de los acuerdos de cooperación judicial vigentes entre Perú y Argentina.

Una vez que llegue al país vecino, quedará bajo custodia de las autoridades argentinas. Posteriormente, deberá afrontar el proceso judicial por el caso que se le atribuye.

🚨 #LoÚltimo | El Ministerio Público, como autoridad central en materia de extradiciones, culminó con éxito las gestiones para el traslado a la República Argentina de Tony Valverde, alias ‘Pequeño J’, investigado por un triple homicidio en ese país. pic.twitter.com/aNmBwmXW4E — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 3, 2026

¿De qué se le acusa?

La justicia argentina sindica a Valverde Victoriano como presunto autor intelectual del asesinato de tres mujeres ocurrido en Buenos Aires. Por este caso, enfrenta una investigación por el presunto delito de homicidio agravado.

El requerimiento de extradición fue presentado por las autoridades argentinas para que responda ante su sistema judicial. El proceso continuará una vez que se concrete su entrega oficial.

El Estado peruano autorizó la extradición el pasado 31 de enero. Con esta decisión se dio luz verde al procedimiento para trasladarlo fuera del país y ponerlo a disposición de la justicia argentina.

Las coordinaciones entre ambos gobiernos continúan para ejecutar la entrega programada para este lunes. Con ello se cerrará la etapa del proceso desarrollada en territorio peruano.