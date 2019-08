Periodista sufre robo de costoso equipo en los Panamericanos

Síguenos en Facebook

La tarde del pasado miércoles, un delincuente burló la seguridad de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y se llevó valiosos equipos de grabación de un periodista colombiano, valorizados en $40 mil. Juan Pupiales, hombre de prensa que trabaja para el canal de noticias galo France 24, denunció que el ladrón entró en la sala de prensa de la Villa Deportiva Nacional (Videna), rompió el candado de su locker y se llevó sus equipos de trabajo.

El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos (Copal) informó que el robo ocurrió en la zona reservada para la prensa. Se trata de una mochila que contenía un equipo de grabación.El hecho fue captado por las cámaras de seguridad, que registraron al sujeto, quien llevaba en el cuello una credencial.

Solicitud

De otro lado, el hombre de prensa pidió al ladrón que no borre su trabajo. “A esa persona le pido, por favor, que no borre el material del disco duro. Son horas de grabación de un reportaje sobre el surf en el Perú. Eso no tiene valor”, expresó. De otro lado, Guadalupe Pardo, periodista de la agencia Reuters, también denunció que le robaron su cámara, valorizada en S/5 mil, dentro del mismo lugar.

Roban a productora

En Pueblo Libre, el periodista Dany Tsukamoto denunció que tres delincuentes se llevaron equipos audiovisuales valorizados en $60 mil de su productora durante la madrugada del miércoles. Los hampones usaron llaves para abrir las puertas, por lo que sospecha de un extrabajador.Las cámaras de seguridad captaron la huida de los maleantes en un auto. Se pide celeridad en las pesquisas de la Policía. Los agentes del Depincri investigan.