La hija del miembro de la Policía Nacional Pedro Andrade Mora pidió ayuda para que lo trasladen a un hospital o una clínica tras presentar los síntomas del coronavirus.

Eskarine Andrade Velapatiño, a través de su cuenta de Facebook, refirió que el efectivo requiere de oxígeno para respirar porque se encuentre grave.

“Les pido que ayuden para que puedan trasladar a mi papa a un hospital o clínica de Lima donde tengan un respirador y una cama para que lo puedan ayudar. La situación de mi papi es grave. Le pido a todas las autoridades,al presidente que no abandone a su gente de la Policía que ha dado todo por nuestro país”, escribió.

Refirió que su pedido responde a su preocupación por las condiciones en las que se encuentra su padre y consideró que está actuando como alguien que se está atemorizada por su padre.

“Sabemos que todos nuestros hospitales están colapsando, pero hay muchas maneras de poder ayudar. No pueden mover a mi papá hasta no conseguir un respirador y una cama sea en una clínica o hospital. Hemos llamado y mandado solicitudes y no tenemos respuesta. Pónganse en mi lugar y ayúdenme a conseguir lo requerido para mi papi estamos contra el tiempo”, redactó.

