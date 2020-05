A más de una semana de dejar el Ejecutivo, el exministro del Interior, Carlos Morán, rompió su silencio para asegurar que su salida no responde a un intento de tapar los supuestos actos de corrupción en la Policía Nacional.

Indicó que el presidente Martín Vizcarra lo invitó al relevo cuando nombraron a Gastón Rodríguez para que asuma la administración de ese portafolio. Dijo que si su salida respondería a actos de corruptela no lo habrían invitado a la ceremonia de juramentación de Rodríguez.

“(Martín Vizcarra) él siempre ha mantenido una comunicación abierta y sincera conmigo. Mi salida, repito, no tiene nada que ver con tapar actos de corrupción. El presidente me invitó al relevo con mi sucesor cuando nombraron al general Gastón Rodríguez. Si hubiese sido por actos de corrupción, no habría ido a Palacio invitado por él”, remarcó el general en retiro en diálogo con Perú 21.

“He guardado prudente silencio"

Carlos Morán manifestó que se pronuncia sobre el tema después de muchos días porque ha buscado evitar una controversia que afecte al Ejecutivo durante el estado de emergencia por el coronavirus.

“He guardado prudente silencio antes de salir a declarar porque no quería generar una controversia en medio de una lucha frontal que tenemos contra un enemigo invisible que es el COVID-19”.

Luego, agregó: “Tengo que decir que fue una decisión personal que la sabe muy bien el presidente de la República, a quien le dije, la primera vez que conversamos, que yo soy una persona leal y lo he sido en todos mis actos de gobierno”.

Como se recuerda, Morán dejó el Ejecutivo un día antes de revelarse que altos mandos de la Policía Nacional son investigados por la compra sobrevalorada de productos de desinfección en plena pandemia.