La Feria Internacional del Libro de Lima 2026 iniciará sus actividades el 22 de julio en una nueva sede ubicada en el distrito de Santiago de Surco. Ante la llegada de visitantes al Centro de Exposiciones Jockey, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre las opciones de transporte público disponibles para acceder al evento.

La edición de este año dejará atrás la sede del Parque Próceres de la Independencia, en Jesús María, donde se realizó durante años. Ahora, los asistentes podrán llegar al recinto mediante rutas que circulan por la Panamericana Sur y otros servicios autorizados.

¿Qué rutas se habilitaron?

La ATU estableció 39 rutas de transporte público que conectan diferentes zonas de Lima con la nueva sede de la feria. Los usuarios podrán llegar desde distritos como Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, La Molina, Callao, Breña, La Victoria y Pueblo Libre, entre otros.

Para ingresar al evento, los pasajeros deberán descender en el paradero Puerta del Centro, ubicado en ambos sentidos de la Panamericana Sur, frente al lugar donde se desarrollará la feria.

Entre las empresas autorizadas que cuentan con recorridos hacia esta zona se encuentran ETUL4 S.A., El Rápido S.A., Transportes Huáscar S.A., Pegasso Express S.A., Los Chinos S.A., Virgen de la Puerta S.A., ETSIBOSA, Veintidós S.R.L. y Sol de Oro S.R.L.

Corredor Rojo como alternativa

Otra opción para los visitantes será utilizar el Corredor Rojo, cuyo recorrido pasa por la avenida Javier Prado. Este servicio permitirá conectar a pasajeros provenientes de Ate y La Molina con la zona cercana al Centro de Exposiciones Jockey.

Los usuarios que opten por esta alternativa deberán bajar en el paradero Evitamiento, cruzar el puente peatonal y caminar unas cuadras hasta llegar al recinto ubicado en Surco.

Además del transporte público, los asistentes podrán utilizar taxis solicitados mediante aplicaciones móviles. La ATU recomendó verificar que estos servicios cumplan con las condiciones correspondientes para garantizar un traslado seguro hasta la sede del evento.

La Feria Internacional del Libro de Lima 2026 se desarrollará del 22 de julio al 3 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, donde se reunirán autores, editoriales, artistas y lectores durante la jornada cultural.