Ice Rink es la pista de hielo más grande del Perú que se encuentra en San Juan de Miraflores. Una experiencia y aventura sobre hielo real que esté en en cruce de las avenidas Los Lirios y Pedro Miotta.

Esta época de intenso calor es ideal para disfrutar de esta nueva opción de sano entretenimiento familiar y deportivo sobre hielo, en la que pueden participar niños, adolescentes y adultos. Las personas pueden ingresar desde los 5 años en adelante.

Ice Rink es la única pista móvil de patinaje sobre hielo real en Perú, cuenta con una pista de patinaje de 500 M2 y puede albergar hasta 150 patinadores por turno. Está dirigida por un equipo especializado.

Ice Rink es el sueño de muchos amantes del patinaje sobre hielo que no han podido cumplir su deseo. ¡Ahora no hay excusas, Ice Rink sigue recorriendo Lima! Y si no sabes patinar, no hay problema, Ice Rink cuenta con monitores y asesores dentro y fuera de pista que se encargan de supervisar y orientarlos.

Su horario de atención es de lunes a domingo de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. (venta de entradas únicamente en su boletería y hasta las 09:00 p.m.)

La tarifa para niños será de S/ 19.00 soles por 20 minutos y la tarifa para adultos será de S/ 25.00 soles por 20 minutos. En ambos casos, incluye gratis el alquiler de patines y casco y también la instrucción antes de ingresar a pista. No te pierdas la oportunidad de vivir la verdadera diversión sobre hielo en Ice Rink.