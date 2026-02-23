El 31.° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima programó para esta noche una audiencia virtual en la que se evaluará el pedido de impedimento de salida del país contra Adrián Villar Chirinos, investigado por la muerte de Lizeth Marzano, ocurrida el pasado martes 17 de febrero.

De acuerdo con la Fiscalía, el joven sería el conductor del vehículo que atropelló y causó la muerte de la deportista. Imágenes de cámaras de seguridad muestran que el auto impactó a la víctima por la parte posterior y continuó su recorrido sin que el conductor descendiera para auxiliarla.

#LoÚltimo31°Juzgado de Investigación Preparatoria de la @CSJdeLima programó para hoy,23 de febrero a las 8:00 pm. la audiencia virtual de impedimento de salida del país contra Adrían Villar Chirinos,investigado por la muerte de Lizeth Marzano.Audiencia se transmitirá #JusticiaTv pic.twitter.com/P85FYRZCa6 — Corte Superior de Justicia de Lima (@CSJdeLima) February 23, 2026

Gino Marzano, hermano de Lizeth, señaló que la joven fue atropellada mientras entrenaba en la avenida Camino Real, en el distrito de San Isidro. Asimismo, cuestionó que el presunto responsable aún no cuente con ninguna medida restrictiva en su contra.

“Él está citado y aparentemente hoy tendría un viaje programado para el exterior. Entonces, desde anoche yo estoy tratando y comunicando a los medios para que se evite que salga del país y se haga algún tipo de medida para que pueda ponerse derecho”, declaró a RPP.

En relación con este caso, la periodista Marisel Linares informó que el vehículo involucrado en la muerte de la deportista figura registrado a su nombre; sin embargo, precisó que no se encontraba conduciéndolo y que actualmente ya no está en su poder.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, Linares precisó que, “desde setiembre del año pasado”, el vehículo “ya no está en mi poder, sino en el de una tercera persona, quien enfrentará el proceso que corresponda”.