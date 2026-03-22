El Poder Judicial evaluará este lunes 23 de marzo la solicitud presentada por la defensa de Víctor Alfredo Polay Campos, quien busca modificar la orden de prisión preventiva que pesa en su contra. La audiencia virtual fue convocada por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y se desarrollará desde las nueve de la mañana.

Durante la sesión, los magistrados escucharán los planteamientos de las partes antes de emitir resolución sobre el pedido judicial. La defensa pretende que la medida sea cambiada por comparecencia simple dentro del proceso conocido como caso “Gardenias”.

Polay Campos, exlíder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), cumple prisión preventiva de 18 meses dispuesto por el tribunal. En este proceso se le atribuyen los delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado ocurridos entre los años 1989 y 1992.

En diciembre del 2025, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó la solicitud de prescripción que previamente había presentado su defensa. En aquella resolución, el juez Fernando Valdez Pimentel determinó que no correspondía aplicar la Ley 32107 al tratarse de delitos considerados de lesa humanidad.

El fallo judicial precisó que los actos atribuidos a Polay Campos se ejecutaron con la participación de otros integrantes del MRTA, entre ellos María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García. La autoridad judicial concluyó que los hechos exceden el ámbito de prescripción por su gravedad y naturaleza penal.

Por el caso “Gardenias”, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo presentó una acusación formal contra el exdirigente subversivo. En esa medida, el Ministerio Público solicitó la pena máxima de cadena perpetua por su presunta responsabilidad en las ejecuciones de Tarapoto.

La masacre de las Gardenias

De acuerdo con la investigación fiscal, miembros del Frente Nororiental del MRTA, bajo el mando de Lino Manrique, asesinaron a ocho hombres pertenecientes a la comunidad LGBTI. Estos hechos ocurrieron en la discoteca “Las Gardenias”, ubicada en la región San Martín.

El mismo frente armado también fue responsabilizado por la muerte del estilista Luis Pinchi en 1990 y de dos ciudadanos más, Silvano Vela y Salomón Pérez, en los años siguientes. Todas las víctimas fueron ultimadas bajo un plan de “limpieza social” aprobado por la dirigencia del MRTA en 1988.

La acusación recalca que la organización ejecutaba acciones violentas contra personas por su orientación sexual o forma de vida. Según el Ministerio Público, estos hechos constituyen violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante el periodo de violencia subversiva.

Mientras tanto, Polay Campos continúa recluido en la Base Naval del Callao mientras la justicia peruana determina su situación legal.