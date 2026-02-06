El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, advirtió sobre la creciente modernización de las bandas criminales en el país, revelando que estas organizaciones ya utilizan tecnología avanzada para detonar explosivos a distancia mediante el uso de chips telefónicos.

Durante una entrevista en RPP, el jefe policial detalló que este tipo de tecnología criminal fue identificada en el reciente atentado con explosivos contra un bus de la orquesta de cumbia Armonía 10 ocurrido en Trujillo durante enero pasado, así como en múltiples ataques contra establecimientos nocturnos en diversas ciudades del norte peruano.

Explosivos activados por llamadas telefónicas

El comandante Arriola explicó la particularidad de estos nuevos métodos de atentado que representan un salto tecnológico en las operaciones criminales del país.

“¿Cuál es la particularidad de estos atentados? Que se realizan con dispositivos electrónicos; quiere decir, con una llamada de celular. A la carga explosiva le colocan un chip dentro de una carcasa de teléfono con todas las funciones elementales para que, a la sola llamada, explote”, manifestó el alto mando policial.

Esta modalidad permite a los delincuentes activar las cargas explosivas desde cualquier ubicación, sin necesidad de estar presentes en el lugar del atentado, lo que reduce significativamente el riesgo para quienes ejecutan estos actos criminales.

El uso de esta tecnología de detonación remota permitiría a las bandas criminales evitar situaciones como la que ocurrió en enero pasado en el distrito de Comas, cuando un joven delincuente murió tras explotar en sus manos un artefacto explosivo que pretendía dejar en un negocio comercial.

Arriola explicó que al utilizar chips y llamadas telefónicas para activar las bombas, los extorsionadores eliminan el factor de riesgo para sus operadores, quienes ya no necesitan manipular directamente los dispositivos ni estar cerca al momento de la detonación.

Modernización del crimen organizado

Las declaraciones del comandante general evidencian un proceso de sofisticación tecnológica por parte de las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión en el país. El uso de componentes electrónicos básicos de telefonía celular para armar sistemas de detonación remota demuestra la capacidad de adaptación y evolución de estas bandas.

La Policía Nacional continúa investigando estos casos y desarrollando estrategias para contrarrestar el uso de esta tecnología en los atentados extorsivos que afectan principalmente a empresarios, transportistas y comerciantes en diferentes regiones del país, especialmente en el norte donde se ha registrado la mayor incidencia de estos ataques.