Agentes de la Policía Nacional del Perú desarticularon a la peligrosa banda criminal ‘Los Malditos del Malecón Checa’, vinculada a robos y asaltos en negocios y buses de transporte público en el distrito de San Juan de Lurigancho, al este de Lima.

La intervención se realizó durante un operativo nocturno en la ribera del río Rímac, a la altura de la avenida Malecón Checa, cuando los sospechosos se encontraban presuntamente planificando un asalto a un local comercial en la zona de Zárate.

Cuatro detenidos con antecedentes policiales

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó a RPP que fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la organización criminal.

“Se ha producido una intervención y captura de cuatro sujetos, todos con antecedentes policiales, uno de ellos de nacionalidad venezolana y tres peruanos, y que registran antecedentes por delito de robo agravado”, señaló el alto mando policial.

Según los reportes de inteligencia y las primeras entrevistas, los detenidos pretendían cometer el asalto durante la madrugada.

Armas y droga incautadas

Durante la intervención, la Policía incautó una carabina, un revólver, una pistola, dos armas blancas, dos teléfonos celulares y aproximadamente medio kilo de marihuana, elementos que refuerzan la hipótesis de una acción delictiva inminente.

“Los reportes de inteligencia indican que iban a asaltar y robar un establecimiento comercial en San Juan de Lurigancho”, precisó Arriola.

Identidad de los capturados

El comandante general de la PNP identificó a los detenidos como los peruanos Augusto Robles Bolaño (23), Juan Carlos Mogollón Machuca (35) y Jorge Palacios Cumpa (30); además del ciudadano venezolano Manuel Alejandro Mendoza (25).

Todos los intervenidos quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Posibles vínculos con extorsión

Fuentes policiales consultadas por RPP no descartaron que ‘Los Malditos del Malecón Checa’ mantengan vínculos con otra organización criminal dedicada a la extorsión de empresas de transporte público en Lima.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de sus actividades delictivas y posibles conexiones con otras bandas que operan en la capital.