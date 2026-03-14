Efectivos de la Policía Nacional desarticularon parte de la banda criminal Los Gallegos del Norte durante operativos simultáneos ejecutados en la madrugada del viernes 13 de marzo en varios distritos de la capital. Los arrestos se produjeron en Santa Anita, Lince y San Juan de Lurigancho como resultado de un trabajo coordinado entre unidades especializadas de investigación criminal e inteligencia policial.

Según información policial, la organización delictiva se dedicaba a cobrar cupos semanales a conductores del servicio de transporte público bajo amenaza directa de ataques armados. Los integrantes utilizaban motocicletas para perpetrar atentados y se grababan durante las acciones para difundir los videos como mecanismo de intimidación.

Modalidad criminal y víctimas

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, brindó detalles sobre el accionar delictivo de la agrupación capturada. Precisó que los montos exigidos oscilaban entre cantidades mínimas y sumas considerables dependiendo del tipo de unidad vehicular afectada.

El funcionario policial explicó ante los medios el modus operandi de la banda y el contexto que motivó los operativos.

“Estos sujetos cobraban entre 40 soles y 300 soles semanales a nuestros transportistas, esta intervención se realiza a raíz de los últimos hechos en agravio a nuestros hermanos transportistas (...) Estos ciudadanos extranjeros se graban y ofrecen estos atentados a través de vehículos menores como motocicletas”, señaló.

Las intervenciones estuvieron a cargo de efectivos de la División de Delitos Transnacionales y la División de Extorsiones trabajando articuladamente con equipos de inteligencia. La coordinación entre ambas unidades permitió identificar los domicilios de los implicados y ejecutar los arrestos de forma simultánea.

Cabecilla de la banda entre los detenidos

El líder de la organización criminal fue identificado como Cleyver Adrián Colina, ciudadano venezolano de 25 años detenido en su vivienda del distrito de Lince. Los efectivos lo sorprendieron asomado por una ventana del cuarto piso del inmueble donde permanecía.

Al percatarse de la presencia policial en el exterior, los agentes le ordenaron levantar las manos e impidieron cualquier intento de fuga. Fue trasladado de inmediato a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias establecidas por ley.

Las capturas se enmarcan en la respuesta del Estado ante la escalada de violencia contra el gremio de transportistas registrada en semanas recientes. Las investigaciones continúan para identificar y capturar a otros miembros de la red criminal que aún permanecen en libertad.

La urgencia de los operativos se incrementó al detectarse que la banda preparaba un ataque inminente contra un funcionario de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Los detectives de la PNP obtuvieron esta información durante el trabajo de inteligencia previo a las capturas. Mientras tanto, las investigaciones continúan para identificar y capturar a otros miembros de la red criminal que aún permanecen en libertad.