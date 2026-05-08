Un ciudadano venezolano fue detenido durante la madrugada de este viernes tras ser acusado de participar en el robo de un camión cisterna que transportaba combustible valorizado en aproximadamente 800 mil soles. La intervención policial se realizó en el distrito de Los Olivos luego de que agentes detectaran el desplazamiento de la unidad robada.

Según las primeras investigaciones, el camión había salido desde un depósito de combustible ubicado en la avenida Avenida Néstor Gambetta y tenía como destino final la ciudad de Cusco. La cisterna trasladaba más de 10 mil 200 galones de gasolina premium al momento del asalto.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | La Policía Nacional del Perú (PNP), logró recuperar un camión que había sido robado presuntamente por un sujeto de nacionalidad extranjera. El vehículo transportaba gasolina valorizada en casi un millón de soles.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺… pic.twitter.com/e1B7obmItn — Exitosa Noticias (@exitosape) May 8, 2026

Así ocurrió el robo

De acuerdo con información policial, el vehículo fue interceptado cuando circulaba por Los Olivos. Dos autos negros cerraron el paso del camión y de ellos descendieron cuatro personas armadas, entre ellas una mujer.

Uno de los involucrados rompió la ventana del conductor para reducirlo. Posteriormente, el chofer fue obligado a subir a uno de los vehículos utilizados por los atacantes.

Mientras el conductor permanecía retenido, Ernesto Rafael Reyes, de 34 años, tomó el control del camión cisterna. La unidad continuó su recorrido bajo vigilancia de los demás implicados.

Intervención policial

La caravana se desplazó hasta la cuadra 6 de la avenida Avenida Angélica Gamarra, donde los delincuentes abandonaron al conductor. En ese momento, agentes de la Policía Nacional del Perú asignados a la comisaría de Laura Caller detectaron lo ocurrido e iniciaron la intervención.

Al notar la presencia policial, los demás implicados escaparon del lugar. Sin embargo, los agentes lograron reducir y detener al hombre que manejaba el vehículo robado.

Tras su identificación, la Policía confirmó que el detenido registra antecedentes por tenencia ilegal de armas. Ahora será investigado por el presunto delito de robo agravado.

El coronel de la PNP, Oscar Nakandakari brindó detalles sobre el caso y destacó la intervención de los agentes. Además, indicó que continuarán las diligencias para ubicar a los demás integrantes de la banda que logró escapar.