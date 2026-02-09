Un megaoperativo ejecutado por la Policía Nacional del Perú en Lima y Callao desarticuló ocho bandas criminales y permitió la captura de 92 personas. La intervención más destacada fue la de “Los Chuckys de Carabayllo”, organización dedicada a extorsión, tráfico de drogas y robo agravado bajo la modalidad de asalto a mano armada.

La banda fue interceptada en flagrancia cuando sus integrantes portaban un arma de fuego que utilizaban para perpetrar asaltos en diversas zonas de Lima Norte. Los detenidos fueron identificados como Jaico Cubillas, Deivis Velásquez y Juan Honores, quienes ahora enfrentan cargos por diversos delitos. Según información policial, esta organización estuvo vinculada con un caso de homicidio en 2025.

Intervención en Cercado de Lima

El despliegue nocturno del 8 de febrero concentró esfuerzos en el Cercado de Lima, donde 184 policías y 14 militares intervinieron puntos críticos como Huerta Perdida en Barrios Altos, Monserrat y el jirón Zepita. Esta acción permitió desarticular la banda “Los Cacos de San Pedro” y detener a 15 personas con requisitoria vigente por diversos delitos.​

Durante el operativo se incautaron armas de fuego, envoltorios de pasta básica de cocaína, marihuana y clorhidrato de cocaína. Además, las autoridades recuperaron tres motocicletas que presumiblemente eran utilizadas para actividades delictivas.​

Policías y miembros del Ejército del Perú, se desplazaron por los jirones Zepita y Monserrat, y otros puntos del Centro de Lima, para ejecutar controles de identidad e intervenciones vehiculares. Foto: Ministerio del Interior.

El coronel PNP Marcial Flores, jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) Centro 1, resaltó que estas acciones son producto de un plan estratégico desarrollado junto al Ministerio del Interior, liderado por Vicente Tiburcio. La estrategia forma parte del estado de emergencia vigente en Lima y Callao, que busca reducir los índices delictivos mediante intervenciones coordinadas en zonas de alta incidencia criminal.