Cuatro presuntos integrantes de la organización criminal denominada ‘Los remanentes del terror’ fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional durante un operativo realizado en el distrito de Santa Anita. Según las investigaciones, el grupo se dedicaba a exigir pagos ilegales a conductores de transporte público que cubrían la ruta entre ese distrito y el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, bajo amenazas de violencia si se negaban a entregar el dinero.

De acuerdo con el informe de Exitosa, los intervenidos mantenían sometidos a transportistas y empresas que operaban en ese recorrido mediante el cobro de cupos diarios.

🔴🔵 Santa Anita: Banda criminal marcaba con stickers las combis para controlar el cobro de cupos.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/Bpk8BAn6Y2 — Exitosa Noticias (@exitosape) July 4, 2026





Así operaba la organización

Las investigaciones señalan que los integrantes de la banda exigían el pago de S/10 diarios a los conductores para permitirles continuar trabajando. Como parte de su modalidad, colocaban stickers en las unidades para identificar a los vehículos que estaban obligados a entregar el dinero.

El jefe de la Región Policial Lima Centro, coronel Castillo, explicó que las calcomanías eran utilizadas para reconocer a las combis sometidas al sistema de cobros ilegales y ejercer control sobre ellas. En ese contexto, indicó que quienes se negaban a cumplir con las exigencias eran víctimas de agresiones.

Las pesquisas también identificaron que los conductores que retrasaban los pagos eran intimidados y, en algunos casos, sufrían atentados. Esta situación llevó a varias empresas de transporte a acceder a las exigencias para evitar nuevos ataques.

¿Quiénes fueron detenidos?

La Policía informó que entre los cuatro intervenidos hay dos ciudadanos peruanos y dos venezolanos, quienes registran antecedentes por presuntos delitos de extorsión, robo agravado, secuestro y tráfico ilícito de drogas. Los detenidos fueron identificados como alias ‘Chili’, de 42 años, señalado como presunto cabecilla de la organización, además de Bryan Rojas Palacios, de 28 años, José Romero, también de 28, y Jerdys Pineda, de 26.

Durante el operativo, los agentes incautaron tres artefactos explosivos, cerca de 300 ketes de pasta básica de cocaína y tres teléfonos celulares. Según la Policía, los equipos móviles contienen registros de presuntas víctimas y mensajes relacionados con las extorsiones, por lo que serán incorporados a las investigaciones para esclarecer el caso.