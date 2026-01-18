La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló en el Callao a la banda criminal “El Hampa”, responsable del secuestro de un trabajador a quien mantuvieron cautivo durante 12 horas y por cuya liberación exigían S/ 30 000.

La intervención se produjo en el marco del estado de emergencia y permitió la captura de cinco integrantes de la organización, que tendría presuntos vínculos con la red criminal transnacional “Tren de Aragua”, según informó el comandante general de la PNP, general Óscar Arriola.

Desde la sede de la Dirincri, el alto mando policial también dio cuenta de la detención de cinco miembros de la banda “La Nueva Jauría”, dedicada al raqueteo armado en el distrito de San Juan de Miraflores.

Durante el operativo se incautó un arma de fuego, municiones, teléfonos celulares y un vehículo, como parte de las acciones de control territorial ejecutadas con apoyo de las Fuerzas Armadas en Lima Metropolitana y el Callao.

Asimismo, en el distrito del Rímac se intervino a más de 700 ciudadanos extranjeros, quienes fueron trasladados al complejo policial Los Cibeles para la verificación de su situación migratoria.