Efectivos de la Policía Nacional del Perú desbarataron siete bandas criminales y detuvieron a 111 personas durante un operativo de control territorial y de identidad realizado en los distritos de La Victoria y El Agustino, en Lima.

La intervención se ejecutó el domingo 1 de febrero, como parte de las acciones de seguridad dispuestas en el estado de emergencia en Lima y Callao.

Más de 200 efectivos desplegados

El megaoperativo contó con la participación de más de 200 agentes de la PNP, en coordinación con efectivos del Ejército Peruano.

Las acciones estuvieron lideradas por el Gastón Alzamora, coronel PNP y jefe de la División del Orden Público y Seguridad Centro 2.

Durante la intervención se logró identificar que 29 de los detenidos tenían requisitoria vigente, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Zonas intervenidas y control de identidad

Entre los puntos donde se desplegaron las fuerzas del orden se encuentran Puente Nuevo, la plaza Manco Cápac y la zona de Yerbateros.

Uno de los focos principales del operativo fue el distrito de El Agustino, especialmente a lo largo de la avenida Primero de Mayo, donde los efectivos realizaron controles de identidad, requisitorias a conductores y pasajeros, así como la verificación de antecedentes, con el objetivo de prevenir delitos.

Detenciones relevantes durante la intervención

En la plaza Manco Cápac, los agentes detuvieron a Juan Delgado (36), a quien se le hallaron cinco teléfonos celulares reportados como robados, en el contexto de las celebraciones por el aniversario del distrito.

Otra captura relevante fue la de Gerson Mariselli, intervenido en la urbanización Balconcillo, en La Victoria. El sujeto registra antecedentes por robo agravado y tráfico ilícito de drogas, según informó la PNP.

Presencia de autoridades del Ejecutivo

El operativo contó además con la presencia del viceministro de Seguridad Pública, José Zapata, y del viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Percy Barranzuela.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida para reducir la criminalidad y recuperar el control territorial en zonas con alta incidencia delictiva.